"الوزراء السعودي" يشيد بموقف "الرباعية" تجاه الخطر الإيراني

أشاد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، بموقف اللجنة الرباعية التي ضمت كلا من المملكة والإمارات وبريطانيا وأمريكا بشأن تصاعد الخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في المنطقة.

جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وعقدت في قصر السلام بجدة.

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وأكد المجلس أن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمواصلة الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، ومخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ السكان المدنيين في المناطق السكنية دروعا بشرية، وكذلك إطلاق القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، يمثل جرائم حرب وتهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي.

وشدد على الحق المشروع لقيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأعرب المجلس عن العزاء والمواساة لأسرة المقيم السوري الذي استشهد في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأدى كذلك إلى إصابة 21 مدنيا من جنسيات مختلفة، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

كما أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في بغداد، وقدم خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وجدد وقوف المملكة إلى جانب العراق ضد الإرهاب والتطرف.