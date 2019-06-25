فيديوجراف.. تاريخ الأمم الأفريقية.. النسخة الـ14

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعرض "العين الرياضية" تاريخ النسخ السابقة من بطولة كأس الأمم الأفريقية بالتزامن مع النسخة التي انطلقت في مصر مساء يوم الجمعة الماضي.



وتستضيف مصر النسخة رقم 32 في الفترة من 21 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز المقبل بمشاركة 24 منتخباً بدلاً من 16 للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.



ويستعرض الفيديوجراف التالي تاريخ النسخة الرابعة عشرة من المسابقة التي أقيمت في كوت ديفوار عام 1984، وتوج منتخب الكاميرون باللقب آنذاك.