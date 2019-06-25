اعلان اسم رئيس الوزراء البريطاني المقبل في 23 يوليو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية السابق بوريس جونسون أعلن حزب المحافظين الثلاثاء أن اسم الفائز في التصويت الذي ينظمه لخلافة تيريزا ماي في زعامة الحزب الحاكم ورئاسة وزراء بريطانيا سيعلن في 23 تموز/يوليو. ويعد وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الأوفر حظاً للفوز في مواجهة وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت في التصويت الذي يشارك فيه 160 ألفاً هم منتسبو الحزب. ويغلق باب التصويت عند الساعة 16:00ت غ في 22 تموز/يوليو.

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