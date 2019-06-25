حلف الأطلسي يدعو روسيا لتدمير صاروخ جديد ويحذر من الرد

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جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل)حث حلف شمال الأطلسي روسيا اليوم (الثلاثاء) على تدمير صاروخ جديد قبل موعد نهائي في أغسطس لإنقاذ اتفاقية تبقي على خلو أوروبا من الرؤوس النووية الحربية المنشورة براً، وإلا واجهت رداً أكثر حسماً من الحلف في المنطقة.
وقال ينس شتولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في مؤتمر صحفي:«ندعو روسيا لانتهاج مسار يتسم بالمسؤولية لكننا لم نر بوادر على أنها تعتزم القيام بذلك».
ومن المقرر أن يبحث وزراء الدفاع في الدول الأعضاء في الحلف غداً (الأربعاء) خطواتهم التالية، إذا أبقت موسكو على النظام الصاروخي الذي تقول الولايات المتحدة إنه يسمح بشن هجمات نووية على أوروبا، وينتهك معاهدة القوى النووية متوسطة المدى لعام 1987.
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