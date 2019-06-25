شكرا لقرائتكم "قطار العقوبات" ضد إيران مستمر.. بحث عن سبل جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن روبرت وود، السفير الأميركي لشؤون نزع السلاح لرويترز، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستواصل حملة الضغط لأقصى حد على إيران حتى تغير سلوكها، مضيفا أن بلاده ستبحث عن سبل لفرض مزيد من العقوبات.

وأضاف وود أثناء مغادرته مؤتمر لنزع السلاح تستضيفه جنيف: "سنرى إن كان هناك ما يمكننا فعله بشأن العقوبات".

وتبادل وود الاتهامات الحادة مع دبلوماسي إيراني أثناء المؤتمر.

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سيف العقوبات يطال خامنئي وظريف والحرس

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وقع أمرا تنفيذيا، الاثنين، بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله #خامنئي.

كما أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن، مساء الاثنين، أن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

إلى ذلك، شملت العقوبات الجديدة 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني.