شكرا لقرائتكم "قطار العقوبات" ضد إيران مستمر.. بحث عن سبل جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن روبرت وود، السفير الأميركي لشؤون نزع السلاح لرويترز، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستواصل حملة الضغط لأقصى حد على إيران حتى تغير سلوكها، مضيفا أن بلاده ستبحث عن سبل لفرض مزيد من العقوبات.
وأضاف وود أثناء مغادرته مؤتمر لنزع السلاح تستضيفه جنيف: "سنرى إن كان هناك ما يمكننا فعله بشأن العقوبات".
وتبادل وود الاتهامات الحادة مع دبلوماسي إيراني أثناء المؤتمر.
سيف العقوبات يطال خامنئي وظريف والحرس
يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وقع أمرا تنفيذيا، الاثنين، بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله #خامنئي.
كما أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن، مساء الاثنين، أن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
إلى ذلك، شملت العقوبات الجديدة 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر "قطار العقوبات" ضد إيران مستمر.. بحث عن سبل جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.