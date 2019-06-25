أزمة تواجه النائب المعارض أحمد طنطاوي بعد تورط مدير مكتبه في خليه إرهابية..وبلاغ يطالب برفع الحصانة عنه

كتب محمد بشاري

تمكن قطاع الأمن الوطنى من ضبط عدد من القائمين على إدارة كيانات اقتصادية إخوانية بهدف ضرب الاقتصاد الوطنى وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية أنه من ضمن العناصر المقبوض عليها مدير مكتب عضو مجلس النواب أحمد طنطاوى وآخرين من العاملين معه، والذى يجرى معهم التحقيقات حاليا.

وقد قدم أيمن محفوظ المحامى، بلاغاً للنائب العام المستشار نبيل صادق، بطلب رفع الحصانة عن النائب أحمد الطنطاوى، بعد القبض على مدير مكتبه، لتورطه فى خلية إرهابية.

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وأكد محفوظ، فى بلاغه أن هذا يعد دليل دامغ لا يقبل الشك قرينة على تورط النائب الطنطاوى، فى تلك الجرائم المنسوب صدورها لمدير مكتبه، وآخرين من العاملين معه، خاصة بعد التصريحات المسيئة للدولة المصرية، والتى أطلقها النائب أحمد الطنطاوى، علنا أمام العامة، وفي مجلس النواب، وهى تصريحات تفتقر إلى أبسط أنواع اللباقة، وحدود السلَوك البرلمانى القويم.

واختتم المحامى، بلاغه الذى حمل رقم 5312 لسنة 2019 عرائض النائب العام، بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد الطنطاوى، واتخاذ اللازم قانونا.

وكان الأمن الوطنى، قد ألقى القبض على 8 كوادر إرهابية، خططوا لارتكاب أعمال تخريبية فى ذكرى 30 يونيو المقبلة، من خلال توفير أموال لأعمال العنف بواسطة 19 شركة إخوانية.

والمقبوض عليهم هم: "مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم وحسن محمد حسن بربري".