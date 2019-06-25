خارجية روسيا: أميركا تطلب تنازلات غير مبررة من إيران في المجال النووي

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ تطلب تنازلات غير مبررة من ​إيران​ في المجال النووي، بما في ذلك رفض المصالح المشروعة في الشؤون الدولية".

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