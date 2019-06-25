دان امين عام الأحزاب العربية صفوان قدسية المشاركة العربية في ورشة البحرين، مؤكدا على أن "الحقوق العربية في فلسطين كاملة وثابتة ولن تهزمها اي ورشة وحتى لو لبست لباس اقتصادي ولو أتت بالاستثمارات لشعب فلسطين".
وفي كلمة له خلال انطلاق أعمال الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية في دورتة الثانية والستين تحت عنوان "من القدس إلى الجولان .. الأرض لنا" في دمشق، لفت قدسية الى ان "الشعب الفلسطيني يرفض تلك الاستثمارات كما ترفضها الشعوب العربية وإن تآمر بعض الحكام العرب".
وتناول الاعضاء المشاركون في المؤتمر صفقة القرن واكدوا ان الرد عليها سيكون عبر تجميع الاستنكار العربي وتجميع الادانة العربية المتمثلة بالاحزاب العربية التي تعكس كلمة الشعوب العربية والتي ترفض وتدين اي برنامج عملي لصفقة القرن المتمثلة بورشة المنامة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية دانت المشاركة العربية بورشة البح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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