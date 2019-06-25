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الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية دانت المشاركة العربية بورشة البح

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دان امين عام الأحزاب العربية صفوان قدسية المشاركة العربية في ورشة ​البحرين​، مؤكدا على أن "الحقوق العربية في ​فلسطين​ كاملة وثابتة ولن تهزمها اي ورشة وحتى لو لبست لباس اقتصادي ولو أتت بالاستثمارات لشعب فلسطين".

وفي كلمة له خلال انطلاق أعمال الأمانة العامة ل​مؤتمر الأحزاب العربية​ في دورتة الثانية والستين تحت عنوان "من ​القدس​ إلى ​الجولان​ .. الأرض لنا" في دمشق، لفت قدسية الى ان "​الشعب الفلسطيني​ يرفض تلك الاستثمارات كما ترفضها الشعوب العربية وإن تآمر بعض الحكام العرب".

وتناول الاعضاء المشاركون في المؤتمر ​صفقة القرن​ واكدوا ان الرد عليها سيكون عبر تجميع الاستنكار العربي وتجميع الادانة العربية المتمثلة بالاحزاب العربية التي تعكس كلمة الشعوب العربية والتي ترفض وتدين اي برنامج عملي لصفقة القرن المتمثلة بورشة ​المنامة​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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