الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية دانت المشاركة العربية بورشة البح

دان امين عام الأحزاب العربية صفوان قدسية المشاركة العربية في ورشة ​البحرين​، مؤكدا على أن "الحقوق العربية في ​فلسطين​ كاملة وثابتة ولن تهزمها اي ورشة وحتى لو لبست لباس اقتصادي ولو أتت بالاستثمارات لشعب فلسطين".

وفي كلمة له خلال انطلاق أعمال الأمانة العامة ل​مؤتمر الأحزاب العربية​ في دورتة الثانية والستين تحت عنوان "من ​القدس​ إلى ​الجولان​ .. الأرض لنا" في دمشق، لفت قدسية الى ان "​الشعب الفلسطيني​ يرفض تلك الاستثمارات كما ترفضها الشعوب العربية وإن تآمر بعض الحكام العرب".

وتناول الاعضاء المشاركون في المؤتمر ​صفقة القرن​ واكدوا ان الرد عليها سيكون عبر تجميع الاستنكار العربي وتجميع الادانة العربية المتمثلة بالاحزاب العربية التي تعكس كلمة الشعوب العربية والتي ترفض وتدين اي برنامج عملي لصفقة القرن المتمثلة بورشة ​المنامة​.