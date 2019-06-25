ستولتنبرغ يدعو إلى التهدئة في منطقة الخليج: لن يكون للناتو دورا رسميا هناك

دعا ​الأمين العام لحلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" ينس ستولتنبرغ إلى "التهدئة في منطقة ​الخليج​"، مؤكدا أن "الناتو" لن يكون له دور رسمي هناك"، مشيراً إلى أن "الأمر الأهم الآن هو تخفيض التوتر".

ولفت إلى أن "الحلفاء قلقون من الوضع في الخليج ونحن أيضا قلقون من نشاطات ​إيران​ لزعزعة استقرار المنطقة".