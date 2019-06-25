دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ إلى "التهدئة في منطقة الخليج"، مؤكدا أن "الناتو" لن يكون له دور رسمي هناك"، مشيراً إلى أن "الأمر الأهم الآن هو تخفيض التوتر".
ولفت إلى أن "الحلفاء قلقون من الوضع في الخليج ونحن أيضا قلقون من نشاطات إيران لزعزعة استقرار المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر ستولتنبرغ يدعو إلى التهدئة في منطقة الخليج: لن يكون للناتو دورا رسميا هناك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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