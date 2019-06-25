مجلس الوزراء السعودي: قوات التحالف لديها الحق في اتخاذ إجراءاتها لردع الاعتداءات الحوثية

أكد ​مجلس الوزراء السعودي​ أن "قوات التحالف لديها الحق في اتخاذ إجراءاتها لردع الاعتداءات الحوثية". كما دان القرصنة الإسرائيلية لأموال ​الشعب الفلسطيني​.

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