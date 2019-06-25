الرئيس عون تسلم من سليمان الجزء الثالث من قرارات المجلس الدستوري

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، رئيس ​المجلس الدستوري​ ​عصام سليمان​، وتسلم منه الجزء الثالث من مجموعة قرارات المجلس الدستوري 2015-2019.

كما التقى وفدا من "جمعية اصدقاء ​الجامعة اللبنانية​" ضم، رئيس جمعية "لابورا" الاب طوني خضرة ونائبه جورج طنوس، رئيس جمعية اصدقاء الجامعة اللبنانية الدكتور انطوان صياح ونائبه الدكتور انطونيو خوري والبروفسور منير ضوميط، واطلع منهم على اوضاع الجامعة اللبنانية والسبل الآيلة الى تحسين مجمعاتها وفروعها.

واصدرت الجمعية بيانا، اشارت فيه الى "ضرورة العمل لانقاذ الجامعة مما تعاني منه في الوقت الحاضر"، لافتة الى ان الوفد "اثار موضوع الدعاوى التي اقامها رئيس الجامعة على اساتذة ونقابيين واعلاميين ورجال دين من الجمعية والجامعة ومن ​المؤسسات الاعلامية​"، مطالبا ب"منع التحامل عليهم ورد الكيدية عنهم".

اضاف البيان: "صارحنا الرئيس بحقيقة الوضع الصعب الذي تعيشه الجامعة، اذ لم تعد كما نتمناها وكما عشناها وكما يتمناها فخامته، جامعة لكل اللبنانيين من كل الفئات والمناطق و​الطوائف​. وركزنا على الحاجة الماسة، اليوم قبل الغد، لوقف الانهيار في الجامعة عبر اجراء تغييرات بنيوية اساسية في هيكلية تطبيق اللامركزية الموسعة وتأمين الانصهار الوطني وتحقيق الانماء المتوازن في كل المحافظات".

وطالب الوفد بـ"تعيين ادارة جديدة للجامعة"، مشددا على ان "الجامعة اللبنانية للجميع فلنعمل جميعا لتحقيق هذا الهدف خدمة لكل اللبنانيين".