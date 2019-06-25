آلان عون: قانون تثبيت متطوعي الدفاع المدني اقر قبل قانون منع التوظيف

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" في تصريح له من ​مجلس النواب​ أن "قانون تثبيت متطوعي ​الدفاع المدني​ اقر في مجلس النواب قبل اقرار قانون منع التوظيف وعلينا المزاوجة بين الأمرين".

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