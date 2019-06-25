اللواء ابراهيم التقى اللبنانيين المفرج عنهم من قبل السلطات الاماراتية

بحث المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع سفير نيجيريا في لبنان غوني مودو زانا بورا الأوضاع العامة وسُبل التنسيق بين السفارة والأمن العام لا سيما في ما يتعلق بالجالية النيجيرية في لبنان.
والتقى إبراهيم اللبنانيين المفرج عنهم من قبل السلطات الإماراتية: محسن قانصو، علي فواز، وحسين زعرور مع ذويهم الذين شكروا اللواء إبراهيم على جهوده في متابعة قضيتهم خلال فترة توقيفهم.
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