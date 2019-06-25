اللواء ابراهيم التقى اللبنانيين المفرج عنهم من قبل السلطات الاماراتية

بحث المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ مع سفير نيجيريا في ​لبنان​ غوني مودو زانا بورا الأوضاع العامة وسُبل التنسيق بين السفارة والأمن العام لا سيما في ما يتعلق بالجالية النيجيرية في لبنان.

والتقى إبراهيم اللبنانيين المفرج عنهم من قبل السلطات الإماراتية: محسن قانصو، علي فواز، وحسين زعرور مع ذويهم الذين شكروا اللواء إبراهيم على جهوده في متابعة قضيتهم خلال فترة توقيفهم.