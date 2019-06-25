مجلس أمناء جامعة البلمند يلتئم برئاسة البطريرك يوحنا العاشر يازجي

إلتأم مجلس أمناء جامعة البلمند في حرم الجامعة الرئيسي في الكورة برئاسة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الأرثوذوكس يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وحضور غالبية أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الجامعة الدكتور الياس وراق.
وأكد البطريرك يازجي "دور الجامعة الريادي، والتي أضحت صرحاً وطنياً وتربوياً وثقافياً في لبنان والعالم خلال الثلاثين السنة المنصرمة. وشدد غبطته على دور الجامعات، ولاسيما جامعة البلمند، في نشرِ جوٍ أخلاقي تربوي، يُسهم في تهذيب الذهن والقلب والكيان ليخلق إنساناً جديداً يتفاعل مع الآخر لبناء وطنٍ جديرٍ بجميع أبنائه".
وبدوره عرض رئيس الجامعة الياس وراق رؤيته للجامعة، والتي تتضمّن استحداث برامج أكاديمية سبّاقة تواكب حاجات سوق العمل وتهدف إلى دعم المجتمع على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والطبية.
وبحث المجلس خلال الاجتماع جدول أعمال تضمَّن الوضع المالي والأكاديمي للجامعة، والتصديق على شهادات المتخرجين الذي فاق عددهم هذه السنة الـ1328 خريجاً في مختلف الاختصاصات، بالإضافة إلى تقرير عن تقدم العمل في مجمّع البلمند الطبي وتقرير عن جامعة البلمند في دبي وغيرها من المواضيع الإدارية. وقد أقيمت مأدبة غداء في بيت الرئاسة ببركة صاحب الغبطة فور انتهاء الإجتماع.
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