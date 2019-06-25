النشرة: توقيف 3 سوريين ببلدة عين عرب على خلفية إقامات منتهية الصلاحية

أفاد مراسل ​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "دورية تابعة ل​أمن الدولة​ أوقفت 3 سوريين في بلدة ​عين عرب​ قضاء مرجعيون على خلفية إقامات منتهية الصلاحية وتم تسليمهن إلى الجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني".

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