كلية الإعلام (1) تفوز بجائزتين في مسابقة أفضل فيلم جامعي قصير

فازت كلية الإعلام – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية بالجائزتين الثانية والثالثة في مسابقة أفضل فيلم جامعي قصير عن التراث اللبناني، والتي نظّمها مركز التراث اللبناني في الجامعة اللبنانية الأميركية.
وبنتيجة المسابقة، نالت الطالبتان (زهراء رشيدي ودعاء عمرو – سنة ثالثة صحافة) الجائزة الثانية عن فيلمهما "صور.. جارة البحر"، الذي تناول الحارة المسيحية في المدينة من حيث تاريخها وعمرانها وتقاليدها.
كما نالت الطالبتان (زهراء حمود ومروى أخضر – سنة ثالثة صحافة) الجائزة الثالثة عن فيلمهما "قصر الأصالة"، الذي تناول قلعة موسى الأثرية في منطقة دير القمر من حيث تاريخ الحِرف الموجودة فيها وسيرة حياة صاحبها موسى معماري.
وقد أشرف على عمل الطالبات الفائزات كلّ من الدكتور راغب جابر والدكتورة مهى زراقط.
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