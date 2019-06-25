كلية الإعلام (1) تفوز بجائزتين في مسابقة أفضل فيلم جامعي قصير

فازت كلية الإعلام – الفرع الأول في ​الجامعة اللبنانية​ بالجائزتين الثانية والثالثة في مسابقة أفضل فيلم جامعي قصير عن ​التراث اللبناني​، والتي نظّمها ​مركز التراث اللبناني​ في ​الجامعة اللبنانية الأميركية​.

وبنتيجة المسابقة، نالت الطالبتان (زهراء رشيدي ودعاء عمرو – سنة ثالثة صحافة) الجائزة الثانية عن فيلمهما "صور.. جارة البحر"، الذي تناول الحارة ​المسيحية​ في المدينة من حيث تاريخها وعمرانها وتقاليدها.

كما نالت الطالبتان (زهراء حمود ومروى أخضر – سنة ثالثة صحافة) الجائزة الثالثة عن فيلمهما "قصر الأصالة"، الذي تناول قلعة موسى الأثرية في منطقة ​دير القمر​ من حيث تاريخ الحِرف الموجودة فيها وسيرة حياة صاحبها موسى معماري.

وقد أشرف على عمل الطالبات الفائزات كلّ من الدكتور راغب جابر والدكتورة مهى زراقط.