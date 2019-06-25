ورشة عمل لوزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية تحت عنوان "التصدير الزراعي – تحديات وحلول"

نظّمت وزارة ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ورشة عمل تحت عنوان "التصدير الزراعي – تحديات وحلول" في ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في ​بيروت​، دعت إليها جميع الجهات المعنية بالتصدير الزراعي. وشدد المجتمعون في ورقة عمل مشتركة على "نقاط اساسية تتضمن اعادة تقييم الاتفاقيات الدولية ومردودها على الواقع الزراعي اللبناني واقتراح التعديلات المناسبة، فضلا عن العمل مع عدد من ​الدول العربية​ على ازالة الرسوم المستحدثة والعراقيل المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية اللبنانية ومعالجة مشاكل الحدود".

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