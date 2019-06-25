شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مباشر قطر: تميم يستنزف السيولة المحلية ويضخها فى سوق السندات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثته قناة مباشر قطر المعارضة للنظام القطرى إن هناك وضعا كارثيا يعيشه الاقتصاد القطري خلال الفترة الراهنة، في ظل السياسات الخاطئة التي يتبعها تنظيم الحمدين، لكن هذا الوضع لم يمنع حكومة تميم بن حمد من مواصلة استنزاف السيولة من السوق المحلية، وضخها في سوق السندات الأمريكية، في محاولة منه لشراء المواقف الدولية عبر ضخ الاستثمارات في تلك الدول، على حساب الشعب القطري الذي بات يعاني الأمرين في ظل استمرار سياسات النظام الحاكم.

وأشار التقرير التلفزيونى إلى أن هناك تقريرا رسميا صدر مؤخرا عن وزارة الخزانة الأمريكية، كشف أن نظام الحمدين أضاف نحو 151 مليون دولار أمريكي، خلال أبريل الماضي، على مجمل قيمة استثماراته في السندات والأذونات الأمريكية.

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