شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار خالد فتوح متحدثا رسميا باسم لجنة الإعلام الرياضى بنقابة الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الرصد الإعلامي بنقابة الإعلاميين، اليوم الثلاثاء، برئاسة خالد فتوح اجتماعا تحضيريا بمقر النقابة بجاردن سيتى لمتابعة الإعلام الرياضى، وذلك فى حضور طارق سعدة نقيب الإعلاميين ومحجوب سعدة سكرتير عام النقابة بحضور عدد من أعضاء اللجنة وهم عبد الفتاح حسن وجمال الزهيرى ومحمد عفيفى وسمير حسين ومحمد باهى ورامى بهجت وإيهاب شعبان.

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وقد خرج الاجتماع بالعديد من التوصيات أهمها وضع معايير وأسس التعامل مع عناصر الإعلام الرياضى من خلال ميثاق الشرف الإعلامى وعمل رصد ومتابعة أداء الإعلاميين في البرامج الرياضية مع عمل بروتوكلات مع الهيئات والمؤسسات الرياضية الكبرى أمثال اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة ، وإجراء استفتاء سنوى تحت شعار الأفضل لكل من ينتمى للمجال الإعلام الرياضى .

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وقد تم اختيار الإعلامى خالد فتوح رئيس اللجنة متحدثا رسميا للجنة والذى أكد أن الهدف الرئيسى منها رصد ومتابعة الأداء وتنقية أجواء الإعلام الرياضى بحيث يكون هادفا بعيدا عن التعصب الأعمى وهدم القيم الرياضية.

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وأكد فتوح أن اللجنة ستبدأ عملها فى الرصد والمتابعة لأداء الإعلام الرياضي المصري في تناوله للتغطية الإعلامية لكأس الأمم الأفريقية في نسختها 32 على أرض مصر وأن اللجنة سترفع بعد ذلك توصيتها إلى مجلس النقابة للاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات تجاه الإعلاميين المخالفين لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.