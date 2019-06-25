شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "اقتراحات النواب" توافق على إنشاء عدد جديد من المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب همام العادلي، علي إنشاء عدد من المدارس والادارات التعليمية.

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وشهد الاجتماع الموافقة، علي الاقتراح برغبة المقدمين من النائبان أحمد خليل خير الله، أحمد الشريف بشأن إنشاء مدرسة إعدادي بقرية الجزائر مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، لاسيما بعد تأكيد ممثلو الحكومة أنه تك استلام الأرض ويتم التجهيز مع وزارة التربية والتعليم لإدراجها بالخطة.

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كما وافقت اللجنة علي الاقتراح المقدم من النائب زكريا حسان بشأن إنشاء مدرسة ثانوية مشتركة بقرية الرييانة الحاجز أو مجع الحامدية التابع لها، بمحافظة سوهاج، وأكد سكرتير محافظة سوهاج بسام عزام، إنه تم تحديد موقع وجاري استكمال المواصفات لاستصدار قرار التخصيص.

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وفيما يتعلق بمحافظة سوهاج، تم الموافقة ايضاً خلال الإجتماع علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب جابر الطويقي بشأن بناء إدارة تعليمية علي قطعة أرض بالمدرسة الإعدادية بدار السلام.

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كما شهد الاجتماع الموافقة علي الاقتراح المقدم من النائب رضا البلتاجي بشأن صيانة مدرسة مصر الحرة بالمعصرة بحلوان، بمحافظة القاهرة.

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