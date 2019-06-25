“كان” 2019 .. رئيس “الكاف” يغادر مصر

غادر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مصر، في اتجاه بلده مدغشقر، على الرغم من استمرار منافسات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، في الملاعب المصري.

مغادرة أحمد أحمد، سببها توصله بدعوة من رئيس بلاده، من أجل المشاركة في العيد الوطني للبلاد، الذي اقيم أمس الإثنين، والمصادف للرابع والعشرين من شهر يونيو الجاري.

ومن المرتقب أن يعود رئيس “الكاف” لبلاد الفراعنة، في الساعات القليلة المقبلة، من أجل الوقوف على جميع تفاصيل نهائيات “المونديال” القاري.