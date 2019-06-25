غادر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مصر، في اتجاه بلده مدغشقر، على الرغم من استمرار منافسات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، في الملاعب المصري.
مغادرة أحمد أحمد، سببها توصله بدعوة من رئيس بلاده، من أجل المشاركة في العيد الوطني للبلاد، الذي اقيم أمس الإثنين، والمصادف للرابع والعشرين من شهر يونيو الجاري.
ومن المرتقب أن يعود رئيس “الكاف” لبلاد الفراعنة، في الساعات القليلة المقبلة، من أجل الوقوف على جميع تفاصيل نهائيات “المونديال” القاري.
كانت هذه تفاصيل خبر “كان” 2019 .. رئيس “الكاف” يغادر مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.