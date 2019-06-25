كليات الطب الخاصة تفتح أبوابها لـ856 طالبا.. وأمزازي يحدد عتبة الانتقاء

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل الإعداد للدخول الجامعي المقبل في الكليات الخاصة للطب والصيدلة، محددة عتبة الانتقاء.

وأوضحت الوزارة ذاتها، في مذكرة، وجهها الوزير، سعيد أمزازي، إلى عمداء الكليات الخاصة، أن عتبة الانتقاء في كليات الطب والصيدلة الخاصة في الموسم المقبل، لا يجب أن تقل عن أصغر عتبة انتقاء تم تسجيلها على المستوى الوطني في الكليات العمومية، خلال الموسم الماضي، والمحددة في 14.40.

ودعا أمزازي الكليات الخاصة إلى عدم احتساب نقط المراقبة المستمرة بالنسبة إلى المرشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا الأجنبية، كما دعا إلى تنسيق الانتقاء التمهيدي للطلبة مع مصالح وزارته، مشترطا أن يتم احتساب 75 في المائة من المعدل العام المحصل عليه في الامتحان الوطني للسنة الثانية باكالوريا و25 في المائة من الامتحان الجهوي للسنة الأولى باكالوريا.

وحسب المذكرة ذاتها، فإن الجامعات الخاصة للطب والصيدلة ستفتح أبوابها في الموسم الجامعي المقبل لـ856 طالبا، أكبر عدد منهم في جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بكلية الطب.

وحسب الوزارة، فإن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز الانصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، وذلك من خلال تحديد شروط الترشيح وكذا عتبة الانتقاء، كما تتضمن معطيات متعلقة بمدة التكوين والشهادات الممنوحة وعدد المقاعد المخصصة لهذه الكليات برسم الموسم الجامعي 2019-2020 ومواد المباراة، وكيفية، وتواريخ تنظيمها، إضافة إلى تواريخ إعلان النتائج، وانطلاق الدراسة.