رونار يغير موعد حصة “الأسود” الإعدادية لمباراة الكوت ديفوار

أقدم الطاقم التقني للمنتخب المغربي لكرة القدم، على تغيير موعد الحصة التدريبية لـ”الأسود الأطلس” لليوم الثلاثاء، إلى الساعة السادسة عشية، بدل الخامسة، والحادية عشر، أمس الإثنين، وذلك حتى يتزامن مع موعد مباراة الكوت ديفوار القادمة، في ثاني مباريات المجموعة الرابعة.

وأعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بأن حصة اليوم، ستقام على الساعة السادسة، بالتوقيت المحلي المصري، الخامسة بالتوقيت المغربي، دون تحديد مكان إجراءها.

وكان المنتخب الوطني، قد أجرى حصصه الأخيرة، بفندق الكلية الحربية، الذي لا يبعد سوى بـ10 كيلومترات عن ملعب “السلام” في العاصمة القاهرة.