بعد صمت طويل.. خديجة “فتاة الوشم” تكشف لـ”اليوم24″ جديد قضيتها -فيديو

انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف ببني ملال ثالث جلسات قضية، خديجة، المعروف “بفتاة الوشم”، بحضور جميع المتهمين المتابعين في القضية وحضور الضحية خديجة.

وتم تأجيل القضية لجلسة 09 يوليوز المقبل قصد تعيين محامين لإثنين من المتهمين في إطار المساعدة القضائية، بعدما ثم تقديم المتهمين 10 في حالة اعتقال، و2 في حالة سراح، بينما ثم تبرئة متهم آخر.

وقالت فتاة الوشم خديجة في حديث مع “اليوم 24″، إنها عانت نفسيا من طول المحاكمة التي إستمرت لحوالي السنة منذ تفجير هذا الملف واعتقال المتهمين ما يؤثر على حالتها الصحية.

وأضافت خديجة في حديثها، أن حالتها النفسية لازالت مضطربة، حيث أن الوشوم بجسدها تشكل لها قلقا وحاجزا لتعود إلى حياتها الطبيعية حسب تعبيرها، حيث تنتظر بفارغ الصبر نهاية المحاكمة لتزيل الوشوم عن جسدها في الدار البيضاء.

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واستأثرت قضية “فتاة الوشم”، خديجة، باهتمام الرأي العام الوطني، والدولي، بعدما انتشرت صور، وفيديوهات للضحية، تؤكد تعرضها للاختطاف، والاغتصاب الجماعي، وصل إلى درجة حرقها بالسجائر، ووضع وشوم في مختلف مناطق جسدها.

وكان “اليوم24″، أنجز غشت الماضي، تحقيقا صحافيا، نعيد وضع رابطه: