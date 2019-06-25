مدرب منتخب مصر يدافع عن محمد صلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر مدرب منتخب مصر، خافيير أجيري، أن لاعبيه لا يعانون بدنيا وهم في حالة جيدة قبل مباراة الكونغو، مشيرا إلى أن لديهم تحليل فني كامل للمنافس.

وكان المنتخب المصري قد حقق فوزا هزيلا على نظيره زيمبابوي بهدف يتيم، ضمن افتتاحية مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا، وهو يستعد لمواجهة الكونغو غدا الأربعاء.

وأشار أجيري في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن الكثيرين يؤكدون أن الجمهور غير راض عن أداء المنتخب أمام زيمبابوي، فهل قاموا بمقابلة كل مشجعي المنتخب المصري للتأكيد من هذا الأمر؟

وأكد مدرب "الفراعنة" أنه يعمل مع فريقه الفني على تحسين الأداء أمام الكونغو، مضيفا أن هناك سلبيات يجب أن يتم علاجها، وأنه يعمل على هذا الأمر.

وحول تشكيل المنتخب، قال أجيري إن أبرز الأزمات التي واجهته أمام زيمبابوي هي عدم استغلال الفرص ولديه أكثر من حل سواء بمشاركة محمد صلاح كمهاجم أو مروان أو وردة وهناك احتمالية للدفع بمهاجم جديد.

Advertisements

وشدد أجيري، على أن منتخب الكونغو جيد للغاية، رغم أن البعض لم يشاهد ذلك أمام أوغندا، لكن هذا الأمر لا يعبر عن الأداء الحقيقي لهذا الفريق، مؤكدا أنه منافس يمتلك لاعبين مميزين، ويستطيعون خلق المشاكل في المباراة، لذلك يجب على المنتخب المصري عدم الاستهانة بهم.

وحول أزمة عمرو وردة، قال إنه لاعب في الفريق، ويتدرب جيدًا وليس هناك أي أزمة معه.

وحول فردية محمد صلاح في المباراة الأولى قال "إنه يلعب بروح الفريق، ولا يحاول اللعب بفردية، ولدينا 17 تسديدة على المرمى، والسنغال فقط التي سددت أكثر منا برصيد 20 مرة".

وأكد أجيري، أن حجازي لا يعاني من أي إصابة وسيلعب باستخدام واقي للأنف.