نائب يؤكد فوز الصجري برئاسة لجنة النزاهة بـ١١ صوتاً

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي، الثلاثاء، فوز النائب علي الصجري برئاسة اللجنة بعد حصوله على 11 صوتاً مقابل 10 أصوات لمنافسه.
وقال الصيادي في حديث لـ الخليج 365، إنه "ما جرى أنه بالجلسة الأولى للتصويت بين ٣ منافسين حصل اثنان منهما على أعلى الأصوات، وتمت إعادة التصويت بجولة ثانية حصل فيها علي الصجري على ١١ صوتاً مقابل ١٠ للمنافس الأخر وهذا معناه فوزه (الصجري) بالرئاسة".
واستدرك الصيادي قائلاً: "لكن البعض اعترضوا على اعتبار أن الفوز ينبغي أن يكون بالنصف زائد واحد من العدد الكلي (الذي يبلغ 23 عضواً) وكما حصل سابقاً بانتخابات الأمن والدفاع، لكن واقع الحال أن الصجري فاز وعلى الطرف الآخر الاعتراض وبحال قبول اعتراضه فلا مشكلة لدينا".
وكان مصدر نيابي أفاد، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بانتخاب النائب علي الصجري رئيساً للجنة النزاهة النيابية.
واستدرك الصيادي قائلاً: "لكن البعض اعترضوا على اعتبار أن الفوز ينبغي أن يكون بالنصف زائد واحد من العدد الكلي (الذي يبلغ 23 عضواً) وكما حصل سابقاً بانتخابات الأمن والدفاع، لكن واقع الحال أن الصجري فاز وعلى الطرف الآخر الاعتراض وبحال قبول اعتراضه فلا مشكلة لدينا".
وكان مصدر نيابي أفاد، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بانتخاب النائب علي الصجري رئيساً للجنة النزاهة النيابية.
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