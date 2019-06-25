سريرك... قد يجعلك مريضاً بدلاً أن تكون آمناً

ويحتوي السرير على العديد من الملوثات، والبكتيريا، والفطريات، والمواد المثيرة للحساسية، التي لا يمكنك رؤيتها، ولكن الدراسات تؤكد وجودها.

عث الغبار



حتى لو لم تكن لديك حساسية من عث الغبار، إلا أنه يسبب الشعور بالانزعاج لجميع الأشخاص.



الحل: تخلص من السجاد، وقم بتنظيف الأرضيات.

العفن والفطريات



تحتوي الأسرة على العفن، والفطريات، والبكتيريا

الحل: وضع جهاز لتنقية الهواء بجوار السرير.

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التعرّق بقوة



يقضي الأشخاص ثلث حياتهم في السرير، ما يعني أنهم يتعرقون عليه بمقدار 26 غالوناً سنوياً

الحل: غسل الفراش بماء ساخن على الأقل مرة واحدة في الأسبوع

مخلفات الحيوانات الأليفة





مهما كنت تحب حيوانك الأليف، فقد تكون حساسا تجاه وبره، بوله، أو لعابه

الحل: يجب تنظيف المراتب والوسائد مرة واحدة على الأقل في الأسبوع