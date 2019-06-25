هل خطر على بالك يوماً أن ما بداخل سريرك، قد يجعلك مريضاً بدلاً أن تكون آمناً؟
عث الغبار
حتى لو لم تكن لديك حساسية من عث الغبار، إلا أنه يسبب الشعور بالانزعاج لجميع الأشخاص.
الحل: تخلص من السجاد، وقم بتنظيف الأرضيات.
العفن والفطريات
تحتوي الأسرة على العفن، والفطريات، والبكتيريا
الحل: وضع جهاز لتنقية الهواء بجوار السرير.
التعرّق بقوة
يقضي الأشخاص ثلث حياتهم في السرير، ما يعني أنهم يتعرقون عليه بمقدار 26 غالوناً سنوياً
الحل: غسل الفراش بماء ساخن على الأقل مرة واحدة في الأسبوع
مخلفات الحيوانات الأليفة
الحل: يجب تنظيف المراتب والوسائد مرة واحدة على الأقل في الأسبوع
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.