بالفيديو: ملف الدرجات الخاصة معقد جدا... ورئيس الحكومة يسعى لإيجاد منفذ برلماني

بحسب نواب، فإن التمديد اذا ما تم سيشير الى ضعف التوافقية السياسية بين الكتل على الدرجات الخاصة، وسعي اغلبها لاستحصال المأرب الخاصة من تلك الدرجات.

بشكل عام فإن المناصب أو الدرجات الخاصة يجب أن تكون بتوافقات سياسية، سواء عن طريق المحاصصة أو غير المحاصصة، حتى تكون الترشيحات لتلك المناصب ضمن معايير تشمل التخصص ولا يؤتى باشخاص غير مؤهلين لهذا المنصب او ذاك.



يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.