يسعى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاستحصال تمديد عمل المناصب بالوكالة من قبل مجلس النواب، لتدارك الشلل الذي قد يصيب الدولة بعد نهاية هذا الشهر. لا سيما وان الاتفاق اشير فيه الى ان حزيران هي المدة النهائية لانهاء ملف الوكالة للدرجات الخاصة، والتي تبلغ اكثر من اربعة الاف ومئتي درجة.
بحسب نواب، فإن التمديد اذا ما تم سيشير الى ضعف التوافقية السياسية بين الكتل على الدرجات الخاصة، وسعي اغلبها لاستحصال المأرب الخاصة من تلك الدرجات.
بشكل عام فإن المناصب أو الدرجات الخاصة يجب أن تكون بتوافقات سياسية، سواء عن طريق المحاصصة أو غير المحاصصة، حتى تكون الترشيحات لتلك المناصب ضمن معايير تشمل التخصص ولا يؤتى باشخاص غير مؤهلين لهذا المنصب او ذاك.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ملف الدرجات الخاصة معقد جدا... ورئيس الحكومة يسعى لإيجاد منفذ برلماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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