'لا تضيقوا الخناق على الشباب'.. حملة انتقادات ضد المطالبات بحظر الألعاب الالكترونية

أطلق ناشطون، اليوم الثلاثاء، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد المطالبات بحظر الألعاب الالكترونية، داعين المسؤولين إلى التركيز على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل بدل "تضييق الخناق" على شريحة الشباب.
ودعا الناشطون المسؤولين إلى "التركيز على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل بدلاً من تضييق الخناق على شريحة الشباب".
وكان مجلس النواب صوّت، بجلسته التي عقدت الأربعاء (17 نيسان 2019)، بالإجماع بحظر الألعاب الالكترونية "التي تحرض على العنف".
وطالبت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والاثار النيابية، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ "أمر" حظر الألعاب الالكترونية.
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