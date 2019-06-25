'لا تضيقوا الخناق على الشباب'.. حملة انتقادات ضد المطالبات بحظر الألعاب الالكترونية

وذكر الناشطون، أن "الطبقة السياسية بعيدة كل البعد عما يعاني منه الشباب في العراق"، منتقدين "المطالبات بحظر الألعاب الالكترونية".

ودعا الناشطون المسؤولين إلى "التركيز على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل بدلاً من تضييق الخناق على شريحة الشباب".



وكان مجلس النواب صوّت، بجلسته التي عقدت الأربعاء (17 نيسان 2019)، بالإجماع بحظر الألعاب الالكترونية "التي تحرض على العنف".

وطالبت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والاثار النيابية، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ "أمر" حظر الألعاب الالكترونية.