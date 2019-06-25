اجتماع للنزاهة البرلمانية لحسم اختيار رئيس لها

كشف مصدر برلماني، الثلاثاء، عن عقد اجتماع للجنة النزاهة لحسم اختيار رئيس لها.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "لجنة النزاهة النيابية عقدت اليوم، اجتماعا مهما في مبنى البرلمان".
وحددت لجنة النزاهة النيابية، يوم الـ15 من حزيران الحالي، موعدا اخيرا لانتخاب رئاستها، الا انه تم تاجيل ذلك بسبب خلافات سياسية.
واضاف ان "الاجتماع جاء لحسم اختيار رئيسا للجنة ونائبا لرئيس اللجنة".
وحددت لجنة النزاهة النيابية، يوم الـ15 من حزيران الحالي، موعدا اخيرا لانتخاب رئاستها، الا انه تم تاجيل ذلك بسبب خلافات سياسية.
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