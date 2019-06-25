اجتماع للنزاهة البرلمانية لحسم اختيار رئيس لها

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "لجنة النزاهة النيابية عقدت اليوم، اجتماعا مهما في مبنى البرلمان".

واضاف ان "الاجتماع جاء لحسم اختيار رئيسا للجنة ونائبا لرئيس اللجنة".

وحددت لجنة النزاهة النيابية، يوم الـ15 من حزيران الحالي، موعدا اخيرا لانتخاب رئاستها، الا انه تم تاجيل ذلك بسبب خلافات سياسية.

