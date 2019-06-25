نائب كردي: قدمنا رسالتين من خلال مرشحنا لحقيبة العدل

وقال شاويس في حديث لـ الخليج 365، إن "يوم التصويت على الوزراء الثلاث هو يوم تأريخي بمشوار عمل مجلس النواب والحكومة"، مبيناً أن "مجلس النواب أغلق ثغرة دستورية كبيرة تمثلت بوجود وزارات بلا وزراء لفترة طويلة خاصة إذا كان الأمر يتعلق بوزارات أمنية وحساسة ولها تأثير مباشر بالدولة العراقية".وأضاف، أن "جلسة التصويت وما تحقق فيها مثل انسجاماً بين المكونات العراقية الأساسية وهي الشيعة والسنة والكرد من خلال تمرير مرشح من كل مكون"، متابعاً: "نعتقد أن مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لحقيبة العدل سيكون خير من يمثل المكون عموماً والاتحاد خصوصا بالكابينة الاتحادية وسنعمل على دعمه بكل قوة بغية تحقيق الإنجازات التي تصب بمصلحة العراق وشعبه وتنقل رسالة واضحة للجميع بأن مرشحنا كان على قدر الكفاءة والمسؤولية".وأشار شاويس، إلى أن "وزير العدل من محافظة كركوك ما يعطي رسالة أخرى مهمة كونه يمثل محافظة يمكن اعتبارها عراقاً مصغراً وعمق الخلافات تنطلق منها، ما يجعلنا نسعى أن يكون الحل أيضاً من خلالها".

وكان مجلس النواب صوت، بجلسته التي عقدت أمس الاثنين، على فاروق أمين لشغل حقيبة وزارة العدل.