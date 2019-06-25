حزمة مساعدات إماراتية لـ100 صياد في "المخا" اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الأحد، حزمة من معدات الصيد للصيادين اليمنيين في مدينة المخا الواقعة غربي محافظة تعز جنوبي البلاد.

وتضم المساعدات مواد غذائية وشباك صيد وأدوات إضاءة ليلية وصنانير وأوتارا، ومحركات خاصة بقوارب الصيد بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى صندوق مكون من أدوات خاصة لـ100 صياد، وذلك ضمن الدعم الإنساني والمشاريع النوعية الإماراتية في الساحل الغربي.

وتقود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عمليات إعادة تأهيل وبناء عشرات مراسي الصيد التي تعتمد عليها مئات الأسر الفقيرة.

وقال سلطان محمود، مدير عام مديرية المخا، خلال حفل التدشين لجمعية الزيادي للصيادين، إن 100 صياد سيستفيدون من المساعدات في ميناء المخا، تليها مساعدات لـ200 صياد في بلدتي "الزهاري" و"يختل".

ووزع المسؤول اليمني معدات الصيد المقدمة من الهيئة، مؤكداً أن الإمارات تبذل جهوداً حثيثة لإغاثة ودعم الشعب اليمني في مختلف المجالات الإنسانية والخدمية، خاصة في مدينة المخا، الأمر الذي ساهم في تثبيت ركائز الأمن بعد تحريرها من سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

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وأعرب عن امتنانه للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لدوره الإيجابي في اليمن.

وقال هاشم الرفاعي، رئيس جمعية الزيادي للصيادين، إن المساعدات الإماراتية تخفف من معاناة الصيادين وسط جهود كبيرة يدرسها التحالف العربي لفتح مسارات وتنظيم رحلات الصيد في سواحل المخا، بهدف ضمان عدم تهريب مليشيا الحوثي الإرهابية.

وتوجه الرفاعي بالشكر والتقدير لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وقيادة دولة الإمارات على تقديم المساعدات للصيادين والاستماع إلى احتياجاتهم.

بدورهم، عبّر الصيادون في مدينة المخا، عن امتنانهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً على مساعدتهم في توفير أدوات الصيد لكسب لقمة العيش.

يذكر أن المساعدات الإماراتية في الساحل الغربي شملت عشرات المشاريع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أهمها مساعدة الصيادين وتأهيل وبناء مراسي خاصة للصيد لعدد من مراكز الإنزال السمكي، وكذلك دعم الكهرباء والمياه والنظافة وتوزيع آلاف السلال الغذائية.