ماكرون يطالب ترامب بـ"توضيح موقفه" تجاه أوروبا

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي يكرر انتقاداته للاتحاد الأوروبي، بـ"توضيح موقفه" حيال الاتحاد.

وقال ماكرون، في مقابلة مع مجلة نيويوركر: "ثمة بعض الغموض، خصوصا فيما يتعلق بموقف ترامب بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وحيال أنه يقوم بالترويج لبريكست صارم".

وأضاف "أعتقد أن عليه توضيح موقفه تجاه أوروبا".

وردا على سؤال عن نتيجة الانتخابات الأوروبية، حيث حل حزبه "الجمهورية إلى الأمام"، في مارس/آذار، وراء حزب اليمين المتطرف "التجمع الوطني"، أشاد ماكرون بعدم حصول اليمين المتطرف، على الأغلبية في البرلمان الأوروبي.

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وقال: "بالنسبة لي، هذه واحدة من النتائج الإيجابية لهذه الانتخابات، حتى لو كانت (الأحزاب اليمينية المتطرفة) استفادت من تأثيرات خارجية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعد دونالد ترامب جزءا من هذه "التأثيرات الخارجية"؟ أجاب: "لا".

وفي إشارة إلى المستشار السابق للرئيس الأمريكي الذي اتهمه قبل بضعة أسابيع بالعمل على "تفكيك أوروبا"، قال: "أنا لا أربط تماما (دونالد) ترامب بـ(ستيف) بانون".

وعندما سئل ترامب في نهاية هذا الأسبوع على قناة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية عن الجهود التي يبذلها الأوروبيون للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه، أجاب "وما شأني أنا بالأوروبيين؟".

وأضاف: "نحن أسخياء للغاية مع أوروبا، نحن نعتني بهم، وننفق مبالغ ضخمة على الأطلسي، وقد استفادوا منا طويلا على مستوى المبادلات التجارية".