انت الان تتابع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بقوة 6.6 درجة قبالة ساحل شرق #روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قياس قوة أحد الزلازل قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.6 درجة وقع في البحر قبالة ساحل شرق روسيا اليوم الثلاثاء. وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 152 كيلومترا إلى الشمال الغربي من نيكولسكوي في كوماندورسكي أوستروفا على عمق نحو 33 كيلومترا. ولم تصدر تحذيرات من أمواج مد بعد الزلزال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بقوة 6.6 درجة قبالة ساحل شرق #روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.