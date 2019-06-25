انت الان تتابع سبيس إكس تطلق صاروخ فالكون هيفي يحمل 24 قمرا صناعيا تجريبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سبيس إكس

أطلقت شركة سبيس إكس اليوم الثلاثاء صاروخ فالكون هيفي من مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا حاملا 24 قمرا صناعيا تجريبيا في إطار ما وصفته الشركة بأنه إحدى أصعب تجارب الإطلاق التي قامت بها.

وانطلق الصاروخ وسط هتافات متابعين للحدث الساعة 2:30 بعد منتصف الليل (06:30 بتوقيت جرينتش) بعد تأخير ثلاث ساعات عن الموعد الأصلي الذي كان مقررا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وانفصلت محركات الدفع الصاروخية بأمان وبدأ الصاروخ مهمته التي تستغرق ست ساعات لنشر الأقمار الصناعية.

وأُطلق على المهمة اسم (سبيس تيست بروجرام 2) وهي ثالث مهمات الصاروخ فالكون هيفي الذي تصفه سبيس إكس بأنه أقوى نظام إطلاق في العالم.

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وتجري المهمة بتكليف من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) المتعاقد الرئيسي لشركات الفضاء التجارية مثل سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك.

وقالت سبيس إكس إنها ستضع الأقمار الصناعية في مداراتها لحساب وكالات من بينها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ومختبرات تابعة لوزارة الدفاع وجامعات ومنظمات لا تهدف للربح.

وأضافت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن فالكون هيفي هو أقوى صاروخ قيد التشغيل في العالم "بمقدار الضعف" وأن لديه القدرة على حمل قرابة 64 طنا متريا أي ما يزيد في الوزن عن طائرة بوينج 737 محملة بالركاب وأفراد الطاقم والأمتعة ومزودة بالوقود.