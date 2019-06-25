الان تتابع أردوغان قبل لقاء ترامب: “لن نتراجع عن صفقة الصواريخ الروسية إس 400” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنقرة - الخليج 365:
أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم، أن بلاده ستتسلم منظومة صواريخ “إس-400” الدفاعية الروسية في يوليو المقبل، في إطار صفقة أثارت حفيظة واشنطن.
وقال إردوغان في خطاب متلفز، يسبق لقاء مرتقبًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع في اليابان إن: “مسألة منظومة إس-400 مرتبطة مباشرة بسيادتنا ولن نتراجع عنها”.
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