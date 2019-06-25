بولتون: إيران تشكل تهديدا للمنطقة كلها بسلوكها العدائي وصواريخها الباليستية

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365:

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم، إن إيران تشكل تهديدا لكل المنطقة جراء سلوكها العدائي، وصواريخها الباليستية، لكنه أبدى اعتقاده أن الضغوط والعقوبات علبها ستجبرها على الجلوس إلى طاولة التفاوض.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم، أورد بولتون أن كل الخيارات بشأن إيران ما زالت مطروحة على الطاولة، نافيا نية بلاده لتغيير النظام في إيران.