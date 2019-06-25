الان تتابع بولتون: إيران تشكل تهديدا للمنطقة كلها بسلوكها العدائي وصواريخها الباليستية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365:
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم، إن إيران تشكل تهديدا لكل المنطقة جراء سلوكها العدائي، وصواريخها الباليستية، لكنه أبدى اعتقاده أن الضغوط والعقوبات علبها ستجبرها على الجلوس إلى طاولة التفاوض.
وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم، أورد بولتون أن كل الخيارات بشأن إيران ما زالت مطروحة على الطاولة، نافيا نية بلاده لتغيير النظام في إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر بولتون: إيران تشكل تهديدا للمنطقة كلها بسلوكها العدائي وصواريخها الباليستية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.