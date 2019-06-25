شكرا لقرائتكم خبر عن المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط تنطلق اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (المنامة)

تنطلق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط اليوم (الثلاثاء)، خلال مؤتمر إقتصادي تستضيفة البحرين، يُوصف بأنه الجزء الأول من خطة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وستسلط الأضواء على المؤتمر لمعرفة الخطة الأمريكية التي بموجبها ستساهم الدول المانحة والمستثمرون بنحو 50 مليار دولار في المنطقة، منها 28 ملياراً للأراضي الفلسطينية و7.5 مليار للأردن، وتسعة مليارات لمصر، وستة مليارات للبنان.

ومن بين 179 مشروعا مقترحاً، هناك طريق بتكلفة خمسة مليارات دولار لربط الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال مستشار ترمب وصهره جاريد كوشنر الذي يقود خطة السلام الأمريكية، إنه على الرغم من غياب الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية عن مؤتمر البحرين فإن وجود رجال أعمال إسرائيليين وصحفيين مع نظرائهم من العالم العربي مهم.