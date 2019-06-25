شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك خلية إرهابية في المغرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرباط)

تمكن الأمن المغربي،اليوم (الثلاثاء)، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من أربعة مسلحين موالين لـتنظيم داعش الإرهابي، ينشطون بمنطقة الحوز بضواحي مدينة مراكش، وذلك في إطار العمليات الأمنية المنجزة لأجل رصد العناصر المسلحة الحاملة لمشاريع إرهابية.

وأوضح بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي، أنه خلال مداهمت الخلية الإرهابية تم التحفظ على بقايا مواد كيميائية وسوائل مشبوهة ومعدات تم استعمالها لتحضير مواد متفجرة.