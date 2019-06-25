شكرا لقرائتكم خبر عن بولتون: الضغوط ستدفع إيران للتفاوض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القدس المحتلة)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم (الثلاثاء) إنه يتوقع أن الضغوط التي تمارسها واشنطن على إيران ستدفعها إلى الجلوس إلى مائدة التفاوض.

وقال للصحفيين بعد اجتماع مع نظيريه الروسي والإسرائيلي في القدس المحتلة: "إما أن يفهموا المغزى أو... سنمضي قدماً ببساطة في ممارسة أقصى ضغوط".

وأضاف: "أعتقد أن خليطاً من العقوبات والضغوط الأخرى هو ما سيأتي بإيران إلى مائدة التفاوض".