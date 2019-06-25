أردوغان يخسر إسطنبول....هل بدأت نهاية الديكتاتور التركي؟

قالت صحيفة لوموند الفرنسية Le Monde إن فوز إمام أوغلو في انتخابات بلدية إسطنبول أظهر جيلًا جديدًا من السياسيين في تركيا .

وأوضحت الصحيفة أن الآلاف من الأتراك احتفلوا بفوز إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري، بنحو 54% من الأصوات، مقابل 45% لمرشح أردوغان رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم.

وأشارت الصحيفة إلى أن استطلاعات الرأي باتت تتحدث عن أن أوغلو أصبح رمزاً للمعارضة، وإذا ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2023 سيفوز على أردوغان ويزيحه من السلطة.