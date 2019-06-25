الخارجية السورية دانت العقوبات الاميركية الجديدة على ايران: لا قيمة لها

دانت وزارة الخارجية السورية "قرار الإدارة الأميركية الذي يستهدف رموز وقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشيرةً إلى أن "القرار يندرج في سياق السياسة الرعناء التي تنتهجها الادارة الاميركية تجاه الدول التي تعتز بسيادتها وكرامتها الوطنية والرافضة لعقلية الهيمنة والتبعية وإن مثل هذه السياسات الأميركية هي السبب الأساس في تأجيج التوتر في المنطقة والعالم وتشكل تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليين".
وفي بيان لها، أكدت الخارجية السورية "تضامنها الكامل مع قيادة وشعب الجمهورية الاسلامية الايرانية في مواجهة الصلف الاميركي" ورات أن "الخطوة الاميركية الاخيرة لا قيمة لها ولن تستطيع النيل من ارادة الشعب الايراني في الحفاظ على سيادة بلاده واستقلالها".
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