النشرة: مجهولون هاجموا مقر المخابرات الجوية بريف درعا

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "مجهولين هاجموا مقر المخابرات الجوية ومخفر الشرطة في مدينة داعل ب​ريف درعا​ ودارت ​اشتباكات​ عنيفة مع ​قوات الأمن​". يذكر أن هذا الهجوم هو الثاني خلال ايام حيث هاجم مجهولون أحد الحواجز الأمنية في مدينة داعل وسمع دوي ​إطلاق نار​ كثيف في المدينة.

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