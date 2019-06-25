بولتون: كل الخيارات بشأن إيران ما زالت مطروحة على الطاولة

لفت مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إلى أن "إيران تشكل تهديدا لكل المنطقة جراء سلوكها وصواريخها الباليستية"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يكون لدينا استراتيجية لمنع عودة إيران وميليشياتها إلى سوريا"، مضيفاً: "لو كانت إيران جادة بالحل لما انتهكت الاتفاق النووي".
وأكد أن "كل الخيارات بشأن إيران ما زالت مطروحة على الطاولة"، مشيراً إلى ان "الحل السياسي للأزمة في سوريا هو الأمثل والروس عبروا مرارا عن رغبتهم بمغادرة الإيرانيين سوريا".
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