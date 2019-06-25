بولتون: كل الخيارات بشأن إيران ما زالت مطروحة على الطاولة

لفت مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ إلى أن "​إيران​ تشكل تهديدا لكل المنطقة جراء سلوكها وصواريخها الباليستية"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يكون لدينا استراتيجية لمنع عودة إيران وميليشياتها إلى ​سوريا​"، مضيفاً: "لو كانت إيران جادة بالحل لما انتهكت ​الاتفاق النووي​".

وأكد أن "كل الخيارات بشأن إيران ما زالت مطروحة على الطاولة"، مشيراً إلى ان "الحل السياسي للأزمة في سوريا هو الأمثل والروس عبروا مرارا عن رغبتهم بمغادرة الإيرانيين سوريا".