"بلومبرغ": شراء الذهب خطوة ذكية من روسيا

اعتبرت "​بلومبرغ​" أن "​روسيا​ تبنّت خطوة ذكية بقرارها زيادة مشتريات ​الذهب​ وتنويع الاحتياطات الدولية على حساب ​الدولار​"، مشيرةً إلى "ارتفاع الذهب بشكل ملحوظ مؤخرا"، لافتةً إلى أن "روسيا تصدرت خلال السنوات الماضية دول ​العالم​ بشراء الذهب، حيث عمدت إلى زيادة حصة المعدن النفيس في احتياطاتها الدولية على حساب الدولار، وعلى ما يبدو أن هذه الاستراتيجية بدأت تأتي ثمارها فقد ارتفاع سعر المعدن إلى أعلى مستوى في 6 أعوام".

ولفتت إلى أن "روسيا اتجهت لشراء الذهب منذ فرض العقوبات الغربية عليها في 2014 بعد عودة ​القرم​ إلى قوامها، معتبرة أن هذه الخطوة منطقية في ظل العقوبات التي فرضت عليها من قبل ​الولايات المتحدة​ و​الاتحاد الأوروبي​"، مشيرةً إلى أن "روسيا أضافت نحو 7 مليارات دولار إلى احتياطياتها بفضل نمو ​أسعار الذهب​ بنسبة 7% هذا الشهر، مع افتراض أن ​البنك المركزي الروسي​ لم ينفذ أي عمليات شراء جديدة للذهب خلال هذه الفترة".

وأشارت إلى أن "​الصين​ غير قادرة على الاستغناء عن الدولار بشكل سريع بسبب امتلاكها أصولا هائلة منه"، لافتةً إلى أنه "ينبغي على ​الإدارة الأميركية​ ألّا تدفع بالدول الكبرى للتخلص من الدولار، على غرار ما حدث مع روسيا".