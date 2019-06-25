ضاهر: حق الفلسطيني بالعودة مقدس ووطني ليس للبيع

علق النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي عيى ​صفقة القرن​، قائلا: "لا ادري ماذا سيكتب التاريخ عن هذه الحقبة من الانحطاط العربي ومن يحاول إفلاسنا لإخضاعنا ،لهم نقول دماء شهداؤنا أغلى من أموالكم وثرواتكم وحق الفلسطيني بالعودة هو حق مقدس وليعلم الجميع ان وطني ليس للبيع".

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