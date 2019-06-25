الكعكي: الشعب اللبناني لا يمكنه ان يقبل بالتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني

إعتبر نقيب الصحافة عوني الكعكي أن "ما يجري اليوم في المنامة لا يمكن ان يقبله اي مواطن عربي او مسلم"، مشيرا الى ان "المطلوب هو القضاء على الشعب الفلسطيني ، الذي تعرض ويتعرض الى كل المؤامرات منذ النكبة عام 1948 حتى يومنا هذا".
وفي بيان له أكد الكعكي أن "الشعب اللبناني مثله مثل الشعوب العربية كلها لا يمكنه ان يقبل بالتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني"، مضيفا:"نقول للولايات المتحدة الاميركية وللرئيس دونالد ترامب وصهره اليهودي جاريد كوشنير ان فلسطين ليست للبيع ، وان الاغراءات المالية "50 مليار دولار" التي يحاول ان يشتري بها ضمائر الانظمة العربية، ستفشل امام صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني باسترجاع حقوقه وارضه المغتصبة".
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