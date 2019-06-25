قوى الامن: توقيف سارق منزل تبين انه مطلوب للقضاء في مدينة صيدا

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأنه "بتاريخ 18/06/2019 أقدم مجهول على سرقة مجوهرات بقيمة 4000$ ومبلغ مالي يقدربحوالي 2500$ وقطع كهربائية من داخل منزل في ​مدينة صيدا​ ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي تمكنت من معرفة هوية المشتبه به وتوقيفه بعد رصده في مدينة صيدا، هو م. ر. من مواليد عام 1998 وهو لبناني الجنسية وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وقد تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب ملاحقات عدلية بجرائم مساعدة على ارتكاب أعمال إرهابية، وسرقة وكسر وخلع، وسرقة موصوفة وأودع الموقوف مخفر صيدا ​الجديدة​ بناءً على لإشارة ​القضاء​ المختص للتوسع بالتحقيق معه".

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