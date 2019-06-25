كركي استقبل وفدا من نقابة الصيادلة : إتفاق بين الضمان والنقابة على الربط الألكتروني

أعلنت مديرية العلاقات العامة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، في بيان، أنه "في إطار التنسيق والتعاون بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و​نقابة الصيادلة​، إستقبل المدير العام للصندوق الدكتور ​محمد كركي​ في مكتبه بتاريخ 25 حزيران 2019 وفدا من نقابة الصيادلة في ​لبنان​ برئاسة النقيب الدكتورغسان الأمين وأعضاء النقابة : ​زياد نصور​، صالح دبيبو، وهاني دياب.

تم خلال الإجتماع التباحث في الأوضاع التي تهم الصيادلة ولاسيما متابعة دراسة الربط الألكتروني بين الصندوق و​الصيدليات​، وبعد التباحث والمداولات تم الإتفاق على المباشرة بتنفيذ هذا الربط وإطلاق هذا المشروع برعاية معالي وزير العمل الأستاذ ​كميل أبو سليمان​ نظرا لأهميته في زيادة الإنتاجية والسرعة في تسديد التقديمات الصحية للمضمونين وضبط الإنفاق الصحي.

وأكد كركي، أن "عملية الربط الألكتروني بين الصيادلة و​الضمان​ لن تؤثر على عملية الدفع المباشر من المضمونين إلى الصيادلة والتي سوف تبقى على حالها".