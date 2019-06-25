كركي استقبل وفدا من نقابة الصيادلة : إتفاق بين الضمان والنقابة على الربط الألكتروني

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه "في إطار التنسيق والتعاون بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونقابة الصيادلة، إستقبل المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي في مكتبه بتاريخ 25 حزيران 2019 وفدا من نقابة الصيادلة في لبنان برئاسة النقيب الدكتورغسان الأمين وأعضاء النقابة : زياد نصور، صالح دبيبو، وهاني دياب.
تم خلال الإجتماع التباحث في الأوضاع التي تهم الصيادلة ولاسيما متابعة دراسة الربط الألكتروني بين الصندوق والصيدليات، وبعد التباحث والمداولات تم الإتفاق على المباشرة بتنفيذ هذا الربط وإطلاق هذا المشروع برعاية معالي وزير العمل الأستاذ كميل أبو سليمان نظرا لأهميته في زيادة الإنتاجية والسرعة في تسديد التقديمات الصحية للمضمونين وضبط الإنفاق الصحي.
وأكد كركي، أن "عملية الربط الألكتروني بين الصيادلة والضمان لن تؤثر على عملية الدفع المباشر من المضمونين إلى الصيادلة والتي سوف تبقى على حالها".
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