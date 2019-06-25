الدفاع المدني: إصابة سوري سقوطا من مبنى قيد الانشاء في المرادية

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ ان عناصرها نقلوا جريحا من التابعية السورية الى ​مستشفى​ المونسنيور قرطباوي أصيب جراء سقوطه عن علو يقارب الثلاثة امتار داخل مبنى قيد الانشاء في المرادية - ​كسروان​.

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